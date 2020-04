Die Herzerlstraße in der Südsteiermark

Der Adler und der Bub flogen über die Rebenlandschaft zur Herzerlstraße: An der Grenze zu Slowenien ist eine herzförmige Straße inmitten der Weinstöcke zu sehen. Rod wurde sentimental und musste an seine große Adlerliebe denken. Er hatte Klara Fall schon lange nicht mehr gesehen. Das Herz pochte, der Magen grummelte. So hoben sie wieder ab und flogen weiter. Wohin und was es dort zu essen gibt, das lest ihr in der nächsten Geschichte von einem, der auszog, Österreich zu erkunden.