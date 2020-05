Videodienst Quibi weckt in Krise kaum Interesse

Versäumnisse eingeräumt

Die Gründer waren so überzeugt von dem Konzept, dass sie gar keine Möglichkeit einplanten, die Videos auf den Fernseher zu übertragen. Das erwies sich als falsche Entscheidung für die Corona-Krise, in der die Menschen viel Zeit zu Hause statt unterwegs verbringen. Die Funktion wird jetzt zunächst für Apples iPhones nachgereicht, Android-Nutzer müssten sich noch etwas länger gedulden, sagte Katzenberg in dem am Montag veröffentlichten Interview.