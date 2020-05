Toyota Celica: Mustang-Jäger und Manga-Star

Manga-Kriegerin erobert Europa

Die Millionen-Schallmauer durchbrach die Celica mit einem ikonischen Typencode: 2000GT versprach der Schriftzug auf der großzügig verglasten Heckklappe der neu eingeführten Celica Liftback - eine Reminiszenz an den ersten japanischen Supersportwagen von 1965, der durch Vmax-Rekorde und die automobile Hauptrolle im James-Bond-Streifen „Man lebt nur zweimal“ weltweit bekannt geworden war. Zum Pin-up- und Poster-Car wie dieser sogar von Carrol Shelby veredelte 2000GT brachte es die Celica nicht, aber sie stellte klar, dass Toyota einmal mehr die besten Sportwagenbauer herausfordern wollte, ganz besonders in Nordamerika und Europa. Während die Celica auf dem japanischen Heimatmarkt mit klassischem Hinterradantrieb bei Drift-Challenges dominierte und als Kultobjekt in Mangas sogar einer sagenhaften Kriegerin den Namen gab, machte das Coupé die Marke Toyota in Europa erstmals begehrenswert.