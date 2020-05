„Home-Office ist etwas, das bleiben wird“

„Sehr einfaches“ Home-Office-Produkt

Mit einem „sehr einfachen Produkt“ geht Magenta schon am 5. Mai auf den Markt. „Ein Laptop von HP mit Windows 10 pro, Office 365, dazu ein schnelles mobiles Internet, einen Router, einen Hotspot für 69,99/Monat mit Beratungsleistung bei der Einrichtung“, stellte Bierwirth vor. Man habe in der Krise sehr viele Notlösungen oder „Feuerlöschinstrumente“ wie Router verkauft. Die Kunden seien von der Infrastruktur her bei Weitem nicht am Ende, Magenta will eine Lösung bieten, „wie kann man nachhaltig aus dem Notfallmodus rauskommen“. Magenta rechnet für das Produkt mit „einigen Zehntausend Kunden“.