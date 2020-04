Eine Decke Abstand halten

„Die Idee stammt eigentlich vom Sternenkino am Kapitelplatz. Aber ich denke mir, man kann auch im Freibad Decken benutzen, das ist leicht kontrollierbar und der Bademeister muss nicht mit dem Maßband durchgehen“, erklärt Auinger. Durch die etwa zwei mal zwei Meter großen Decken sollen größere Abstände als zwischen einfachen Handtüchern möglich sein. In der Stadt liegt bereits ein Vorrat bereit, der auch an Gäste verliehen werden kann. Zusätzlich sollen nur noch weniger Leute in die Anlagen gelassen werden. An Spitzentagen tummeln sich normalerweise bis zu 7000 Badegäste im „Lepi“ – das wird heuer nicht möglich sein.