Österreich-Allianz für kostenlosen Fernunterricht

Die Krise bietet auch Chancen: Führende IT- und Telekomkonzerne wollen nun, wie berichtet, gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium für einen Digitalisierungsschub in Österreich sorgen. Dabei stehen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Schulen des Landes im Mittelpunkt. Neben den internationalen Riesen wie Microsoft mischt hier die in Österreich am weitesten verbreitete Schulkommunikationsplattform SchoolFox mit, um geeignete Lösungen zum Fernunterricht vor allem für die große Anzahl an kleinen und mittleren Schulen anzubieten.