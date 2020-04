Schulen sind noch zu wenig fit bei E-Learning

Wir haben zwei Kinder, beide Gymnasiasten in der Unterstufe. Mein Mann hat Home-Office, und ich arbeite teils daheim, teils in der Firma. Uns geht es sehr gut mit allem. Wir haben zum Glück auch genug PCs. Vonseiten der Schule gibt es auch alle paar Tage die neuesten Infos. In so einer Situation muss man an einem Strang ziehen.

Sonja K.