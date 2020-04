SchoolFox: App hilft, Schule zu Hause zu meistern

Eltern und Kinder gleichfalls wurden Mitte März von heute auf morgen größtenteils völlig unvorbereitet auf Home-Schooling umgestellt, also auf die Schule zu Hause. Nach einer kurzen Atempause während der Osterferien heißt es ab Mitte April wieder, weiter in den eigenen vier Wänden den Lernstoff durchzunehmen. krone.at veröffentlicht angesichts der fortlaufenden Coronavirus-Krise eine Fülle an Lerntipps und wertvollen Links zu Apps und Tools zum erfolgreichen E-Learning - und wird Eltern und Schüler auch nach den Osterferien weiterhin in dieser besonders herausfordernden Zeit unterstützen.