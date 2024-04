Ukraine: Minister tritt nach Vorwürfen zurück

Der unter Korruptionsverdacht geratene ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj ist zurückgetreten. Das Parlament in Kiew werde in einer der kommenden Plenarsitzungen darüber beraten, schreibt der Parlamentspräsident auf der Messenger-App Telegram. Solskyj soll Medienberichten zufolge in den unrechtmäßigen Erwerb von staatseigenem Land verwickelt sein.