Ostereier-Produktion im Mühlviertel gedrosselt

Innviertler sorgen für Farbe

Sicherer Partner bleiben der Einzelhandel und die Supermärkte. „Die Ostereier halten fünf Wochen im Kühlschrank, man kann sich einen wunderbaren Vorrat anlegen“, so Holzmann. In der größten Lohnfärberei, dem Familienbetrieb Poringer in Ried im Innkreis, werden die Eier in Farben getaucht und verpackt. „Wir können als Packstelle in dieser Krisenzeit den Lebensmitteleinzelhandel nachhaltig und flächendeckend mit Eiern aus Ober- und Niederösterreich bedienen“, betont Geschäfsführerin Alexandra Furthner-Poringer.