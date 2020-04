Österreicher schildern Albtraum am Corona-Schiff

„Beißender Geruch von Desinfektionsmittel“

Verpflegung wurde ab sofort nur noch an die Kabinentür geliefert - vor allem für Reisende in Innenkabinen ein Gefängnis auf hoher See. Tür auf, Tür zu. Schluss. Keine Frischluft. „Und ständig dieser beißende Geruch von Desinfektionsmittel, der sich durch den Türschlitz in den Kabinen breitmachte. Mit der Zeit wurden die hygienischen Zustände auch nicht besser“, so die Niederösterreicherin. Unter den Passagieren befand sich laut „Krone“-Infos auch eine in Deutschland lebende Tirolerin.