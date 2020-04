Passagiere in Lebensgefahr: Zaandam durfte anlegen

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte noch am Montag gesagt, dass man die Passagiere nicht aufnehmen wolle. Am Mittwoch schaltete sich schließlich US-Präsident Donald Trump in das Tauziehen ein: „Ich werde tun, was das Richtige ist - nicht nur für uns, sondern für die Menschlichkeit. Denn es gibt Menschen, die auf dem Schiff sterben oder zumindest sehr krank sind.“ Beide Schiffe hatten zusammen rund 2500 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord, darunter laut Reederei 311 US-Bürger, 52 von ihnen aus Florida.