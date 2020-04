Und täglich grüßt das Quarantäne-Murmeltier

Der Murmeltiertag geht also in die nächste Runde. Home-Schooling ist angesagt. Was bin ich froh, dass ich noch einmal die Gelegenheit habe, Gleichungen zu lösen und zweistellige Divisionen zu üben - NOT! Die Große beschäftigt sich in Biologie gerade mit Bakterien und versteht die Welt nicht mehr: Sollten wir nicht besser etwas über Viren lernen? Das wäre doch angebrachter! Genervt antworte ich, dass das eben der Lehrplan sei. Mein jugendliches Kind weist mich dezent darauf hin, dass die Bakterien ein neues Stoffgebiet seien und nichts, was sie in der Schule schon durchgenommen hätten. Der Stoff sollte doch nur wiederholt werden, nichts Neues, so habe es der Herr Unterrichtsminister gesagt. „Du bist zu gut informiert, mein Kind, und konsumierst zu viele Medien“, denke ich mir insgeheim, laut schreie ich: „Mach es einfach!“