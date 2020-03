§57a-Pickerlfrist: „Werden bei Bedarf handeln“

Nach aktuellem Stand müssen Auto- und Motorradfahrer die Fristen einhalten, also ihr Fahrzeug spätestens im vierten Monat nach dem auf der Plakette gestanzten Monat überprüfen lassen. „Derzeit können im Einklang mit den Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium und dem notwendigen Gesundheitsschutz in den österreichischen Werkstätten dringende Pickerlüberprüfungen durchgeführt werden“, so das Ministerium.