Soziale Nähe auch in Zeiten verordneter Distanz

Werkstätten zu, aber betreutes Wohnen

Durch die Schließung der Werkstätten wird den Vorgaben zum Abstand halten entsprochen. Willeit spricht von einem Spagat zwischen verordneter Distanz und notwendiger Nähe. Denn viele Menschen brauchen auch und gerade in Krisenzeiten wie diesen Hilfe. Willeit verweist darauf, dass die 24-Stunden-Begleitung in den Wohneinheiten der Lebenshilfe auch jetzt nicht reduziert wird. 67 von 72 Standorten bleiben geöffnet. „Einige unserer Bewohner sind vorübergehend zu Angehörigen umgezogen. Doch das ist nicht für alle möglich“, spricht Willeit von fast 700 Frauen und Männern, die in ihren eigenen vier Wänden oder in den Wohnungen der Lebenshilfe auch in diesen Tagen auf den täglichen Besuch helfender Hände angewiesen sind. Sollte ein Bewohner an Corona erkranken, sind Notquartiere für eine Quarantäne eingerichtet.