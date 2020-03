Diebe lauerten Opfern bei Supermärkten auf

unden die Handtaschen sowie Geldbörsen aus den Einkaufswägen oder aus den unversperrten Autos. Danach hoben sie mit den gestohlenen Bankomat- und Kreditkarten Geld ab. Nach Anzeigen in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich gelang es schließlich aufmerksamen Beamten drei Männer bei einem Baumarkt in Neusiedl am See auf frischer Tat zu ertappen. Das Trio versuchte noch über die A 6 in die Slowakei zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Alle drei befinden sich in Haft. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die aus Tschechien und der Slowakei stammenden Täter auch zwei weibliche Komplizen hatten - die Fahndung nach ihnen läuft.