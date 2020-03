Ehemann wegen geplanten Raubüberfalls angezeigt

Eine 29-jährige Frau hat am Freitagvormittag ihren Ehemann bei der Polizei angezeigt. Die Frau gab an, dass der 25-Jährige illegal eine Schusswaffe besitze und einen Raubüberfall plane. Bei einem Streit habe er sie zudem gefährlich bedroht. Daraufhin sei sie zu ihrer Mutter gezogen. Mehrere Polizisten fuhren zur Wohnung des Mannes und nahmen ihn vorläufig fest, berichtete die Polizei in Oberösterreich.