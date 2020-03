Keine weiteren Fälle an der Kinderonkologie

Indes wartete der Sprecher mit einer weiteren positiven Nachricht auf: Die Innsbrucker Experten hätten sich im Zuge des Falles auch mit allen großen Onkologie-Einrichtungen in Oberitalien kurzgeschlossen. Das Ergebnis: „Es gibt keinen einzigen Fall, in dem ein Kind mit onkologischer Erkrankung schwer am Coronavirus erkrankt ist“.