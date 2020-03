„Habe Michela genauso umarmt, wie die anderen“

Für uns Sportler war die gesamte Situation extrem schwierig. Wir haben von den ganzen Sportveranstaltungen gehört und gelesen, die rund um den Globus gestrichen wurden. Für mich persönlich wäre die Absage unseres Finales kein Nachteil gewesen, da ich ja mit zehn Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung angereist bin. Die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes FIS haben darauf verwiesen, dass die Entscheidung über eine Absage nicht in ihrer Hand liege, sie sich nach den Vorgaben der Schweizer Regierung richten würden. Nachdem von dieser Seite bis Freitagmittag nichts in die Richtung gekommen ist, wurde schließlich gefahren. Die FIS-Leute vor Ort meinten zudem, dass eine Absage am Donnerstag oder Freitag ohnehin zu spät gewesen wäre, da der gesamte Weltcup-Tross ohnehin seit Dienstag gesammelt in Veysonnaz sei und somit keine präventive Wirkung mehr erzielt werden könne. So gesehen hat mich die Durchführung des Wettkampfes, auch wenn es ein komisches Gefühl war, dann nicht mehr sonderlich überrascht.