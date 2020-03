Arbeiter stürzte fünf Meter tief in Flussbett

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz für die Feuerwehr in Grünburg: Ein Arbeiter aus Pottenbrunn (NÖ) stürzte am Donnerstagabend bei einer Mühle fünf Meter tief in das trockengelegte Flussbett der Steyr. Die Feuerwehr brachte den Notarzt mithilfe von Leitern zu dem Verletzten. Jeder dritte Arbeitsunfall ist ein Sturz.