Nach Millionenskandal: Rathaus wird umgekrempelt

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Rathauses schildert der „Krone“, dass es früher in manchen Abteilungen, wo Bargeld zur Verfügung stand, tatsächlich Malversationen gegeben hätte. „Bis 10.000 Schilling Abgang wurde es schweigend ausgeglichen“, sagt der Mann. Seine Beobachtungen sind strafrechtlich aber bereits verjährt. Um Missbrauch von Steuergeld in Zukunft so gut wie möglich ausschließen zu können, gibt es nun neue Dienstanweisungen mit strengeren Vorgaben, Vier-Augen-Prinzip und mehr Kontrolle. Diese hatte ja über Jahrzehnte hinweg versagt, was nun auch den Landesrechnungshof auf den Plan bringt. Denn einem Antrag der Freiheitlichen im Kontrollausschuss auf eine Prüfung der Klagenfurter Stadtkasse soll stattgegeben werden – am 12.…März erfolgt der offizielle Beschluss, dann wird das Rathaus auch von Direktor Günther Bauer und seinem Team unter die Lupe genommen werden