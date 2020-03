„Der Einzug ins Finale wäre echt megageil“

Als Domenik Schierl im vergangenen Sommer von Wr. Neustadt zu Austria Lustenau wechselte, war der Titel in der 2. Liga das ganz große Ziel. Das wird sich für die Lustenauer heuer nicht mehr ausgehen. Dafür kann die Mählich-Truppe am Mittwoch auf anderer Ebene Geschichte schreiben: Denn im ersten Cup-Halbfinale treffen die Vorarlberger auf den Liga-Konkurrenten Wacker Innsbruck (18). Womit unabhängig davon, ob die Bullen am Donnerstag gegen den LASK den Aufstieg schaffen, auf jeden Fall ein Salzburger im Finale am 1. Mai nach der Cup-Trophäe greift. Denn der St. Johanner Lustenau-Goalie Schierl (25) bekommt es mit Wacker-Offensivgeist Markus Wallner (23) zu tun. Der Obertrumer und Ex-Anifer hat im Achtelfinale Bundesligist WAC mit seinem Goldtor zum 1:0-Sieg praktisch im Alleingang „erledigt“. Im Viertelfinale wurde mit St. Pölten dann der nächste Bundesligist eliminiert.