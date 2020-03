Lehrlinge retteten zwei Leben

Vater lag bewusstlos am Boden

Als die Lehrlinge die Wohnung betraten, sahen sie Anthonys Vater Emil S. (50) halbbewusstlos am Boden liegen. „Er konnte sich nicht mehr bewegen und hat gelallt, dass ihm schlecht sei.“ In der Wohnung stießen sie noch auf eine Bekannte (29) von Emil S., die nicht ansprechbar war und mehrfach ins Koma kippte. „Wir haben die Rettung gerufen und beide hinausgebracht“, so Käferböck. Sanitäter stellten eine erhöhte CO-Konzentration fest – die Gastherme war defekt.