„Politik der offenen Grenzen darf nicht mehr sein“

Überrollt

Vor bald fünf Jahren, im Mai 2015, wurde auch Oberösterreich von einem massiv ansteigenden Flüchtlingszustrom überrascht. Am Linzer Polizeisportplatz wurde auf Veranlassung der damaligen Innenministerin ein Zeltlager aus dem Boden gestampft, ebenso in Thalham, was in der Landespolitik für ziemliche Irritationen sorgte. Damals war noch von Übergangsquartieren „für ein paar Tage“ die Rede. Doch dann kamen immer mehr Menschen.