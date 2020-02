Junge Frau in Tirol zur Prostitution gezwungen

Festnahme 2020

Zwei weitere Jahre zogen ins Land, bis die Bulgarin 2019 nach Österreich zurückkehrte und schließlich ihren gesamten Leidensweg bei der Polizei anzeigte. Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen wegen Verdachts des Menschenhandels auf - und zwar erfolgreich. In Völs konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. „Geständig zeigte sich der Mann in der Einvernahme nicht“, erklärt ein Polizist auf „Krone“-Nachfrage. Er befindet sich nun aber in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft.