Gesichtserkennung nutzt mitnichten nur die Polizei

Datenschützer warnen vor „unglaublichem Missbrauch“

Evan Greer von der Bürgerrechtsgruppe Fight for the Future: „Hier passiert viel im Verborgenen. Ein Wachmann sollte nicht die Möglichkeit haben, das zu verwenden, um Studenten am Campus zu stalken.“ Die Privatfirmen in der Datenbank würden zeigen, „dass private Unternehmen diese Art von invasiver Technologie auf unglaublich missbräuchliche Art verwenden können.“