Gesichtserkennung: EU plant Datenverband

Obwohl bislang kein entsprechender Gesetzesentwurf vorliegt, sollen die Vorbereitungsarbeiten bereits im Gange sein. „The Intercept“ zufolge flossen rund 700.000 Euro in eine Studie der Beratungsfirma Deloitte über mögliche Änderungen des Schengen-III-Abkommens, wobei ein Teil der Arbeit die Gesichtserkennungstechnologie betrifft. Die EU-Kommission habe außerdem 500.000 Euro an ein Konsortium öffentlicher Einrichtungen unter der Leitung des Estnischen Instituts für Forensik gezahlt, um „die aktuelle Situation der Gesichtserkennung bei strafrechtlichen Ermittlungen in allen EU-Mitgliedstaaten zu erfassen“, mit dem Ziel, „auf den möglichen Austausch von Gesichtsdaten hinzuarbeiten“, so eine Projektpräsentation, die an nationale Vertreter in Brüssel geschickt wurde.