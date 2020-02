Sturm auf Bachelor-Studium an der Uni Klagenfurt

Respektable Zuwächse gibt es auch bei den Masterstudien. Zu dem Plus von 17,5 Prozent bei den begonnenen Masterstudien habe das neu eingeführte Fach Wirtschaftsrecht - in Kooperation mit der Uni Wien - beigetragen, das den Zugang zu den klassischen Rechtsberufen eröffne, sagte Vitouch. Im Wintersemester 2019/20 waren in Klagenfurt 11.885 Studierende immatrikuliert; 2.000 internationale Studierende aus knapp 100 Nationen.