Tirol zeigt bei Hotels in der Luxus-Klasse auf

Sie heißen Astoria, Interalpen oder Kempinski. Und sie versprechen Tirol-Urlaubern Luxus pur. 153 Hotels im Fünf- und Vier-Stern-Plus-Bereich hat das neue Internetportal superiorhotels.info in Tirol gelistet. In den vergangenen fünf Jahren kamen 35 neue Luxus-Herbergen (+ 30%) dazu. Kein anderes Bundesland hat annähernd so viele Hotels in der obersten Kategorie, Salzburg liegt mit 72 abgeschlagen auf Platz zwei. Schlusslichter sind das Burgenland mit zehn Hotels und überraschenderweise Wien (11). Dort verzichten allerdings immer mehr Hotels auf die offizielle Sterne-Klassifizierung.