Züge fahren wieder zwischen Ost- und Südtirol

Nach den Unwetterschäden wurde auch eine Zuggarnitur des Südtiroler Partners beschädigt, die nun für die Leistungsabwicklung nicht zur Verfügung steht. Die ÖBB haben dafür eine Ersatzgarnitur besorgt, um die Leistungen zwischen Lienz und Innichen nun zu 100 Prozent mit Zügen abdecken zu können. Bei insgesamt acht Zügen müssen die Reisenden in Innichen auf eine andere Zuggarnitur umsteigen - sowohl nach Franzensfeste als auch von Franzensfeste kommend, um nach Lienz zu kommen. Dadurch ist eine durchgehende Mobilitätskette auf der Schiene von und nach Südtirol sichergestellt. Diese Situation wird bis voraussichtlich Ende Juni 2020 so bleiben. Die ÖBB und der Verkehrsverbund Tirol (VVT) bedanken sich für das Verständnis bei den Bahnkunden und hoffen, dass möglichst viele die Züge zur Biathlon WM in Antholz nutzen.