„And the Oscar goes to…“: Nachwuchstalent siegt!

Unter dem Motto „And the Oscar goes to“ wurden beim zwei Tage andauernden Festival der Film-Autoren insgesamt 27 Produktionen von einer fünfköpfigen Jury geprüft. Nachwuchstalent siegte!
Die Film-Autoren aus Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Südtirol trafen sich im Gasthof Krall in Klagenfurt – insgesamt 27 Produktionen, die bereits bei den jeweiligen Klubmeisterschaften die Ränge eins und zwei belegt hatten, wurden von einer fünfköpfigen Jury coram publico einer strengen Prüfung unterzogen.
Wichtige Kriterien für Gesamtwertung
Denn die Jury-Mitglieder kennen sich aus: Lisa-Film-Geschäftsführer Michael Kraiger, der internationale Filmemacher Uroš Zavodnik, Helmut Schwarz Arnold Felfer und Christian Dollesch beurteilten Idee, filmische Umsetzung, Kamera, Schnitt und Vertonung. „Diese Kriterien sind unterm Strich für die Gesamtbewertung ausschlaggebend“, erklärt Richard Wagner, Präsident des Verbandes der Österreichischen Film-Autoren (VÖFA) und Obmann des Filmklubs Klagenfurt.
Heuer waren primär die Kategorien Spielfilm, Dokumentation sowie Musikclip Thema bei den nichtkommerziellen Autoren
Ernst Thurner, Regionaleiter von Kärnten.
Mit dem Kurzspielfilm „The Last Way“ erreichte der Jungfilmemacher Kevin Rippitsch aus Klagenfurt nicht nur den Landesmeistertitel in der Region 5 – sein Werk wurde auch mit „bemerkenswerte Darstellung und „bemerkenswert filmische Erzählung“ ausgezeichnet. Dazu gab’s noch den Jeunesse-Preis.
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