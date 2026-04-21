„And the Oscar goes to…“: Nachwuchstalent siegt!

Die Film-Autoren aus Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Südtirol trafen sich im Gasthof Krall in Klagenfurt – insgesamt 27 Produktionen, die bereits bei den jeweiligen Klubmeisterschaften die Ränge eins und zwei belegt hatten, wurden von einer fünfköpfigen Jury coram publico einer strengen Prüfung unterzogen.