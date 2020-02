HTL-Schüler bauen „Patschenlift“ für Kinder

In den Räumen der HTL Imst und der Innsbrucker HTL Anichstraße entsteht diesen Winter ein Transportlift. Die Schüler entwickeln Antrieb sowie Design und errichten am Ende die Fundamente für den „Patschenlift“: Er soll im Sommer auf dem Abenteuerspielplatz am Fendels im Kaunertal in Betrieb gehen.