Arbeiterkammer kämpft bei Pflege für Gerechtigkeit

Michael (Name geändert) leidet an einer schweren Form des Down-Syndroms. Der 26-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck kann nicht sprechen und darf keine Minute alleine gelassen werden. Da seiner Mutter, die sich liebevoll in ihrem Haus um ihn kümmert, die Pflegestufe 2 dafür als zu gering erschienen war, beantragte sie eine Erhöhung des Pflegegeldes. Zwei Monate später flatterte der Frau ein negativer Bescheid der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ins Haus. Grund für die Ablehnung: Der monatliche Pflegebedarf sei mit 112 Stunden nicht hoch genug.