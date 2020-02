Zwei junge Männer sterben in 6 Tagen an Überdosis

Drogen haben viele schon belogen - leider gab es innerhalb von nur sechs Tagen in der Vorwoche in Oberösterreich zwei gravierende Fälle: In Neukirchen an der Vöckla starb deswegen am Dienstag ein 30-Jähriger. In Schlierbach wurde ein 20-jähriger Grundwehrdiener am Samstag reanimiert, starb aber dann im Spital...