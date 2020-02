Pichl ist jetzt ganz fest in Frauenhand

Mit 16:9 Gemeinderatsstimmen setzte sich ÖVP-Kandidatin Gabi Aicher gegen Roland Rampetsreiter (SP) durch. Sie ist nun erste Bürgermeisterin in Pichl und die Gemeinde noch fester in Frauenhand. Die Amtsleitung hat Brigitte Felbermair inne. Beide Damen treten ein schweres Erbe an. Wie berichtet, wurden Ex-Bürgermeister Johann Doppelbauer (15 Monate bedingt) und der Ex-Amtsleiter (acht Monate unbedingte Haft) rechtskräftig verurteilt.