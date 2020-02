Die Roten fühlen sich übergangen

In einem dringlichen Antrag forderten die Roten im Gemeinderat am Mittwoch daher mehr Informationen. Zur Verwunderung Preuners. Der erinnerte, bereits im Stadtsenat im November ausführlich über Änderungen berichtet zu haben. „Seitdem ist noch nix passiert!“, so Preuner. „Damals gab es weder eine klare Planung, noch konkrete Ideen“, ärgerte sich SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner. Schulterzuckend und kopfschüttelnd wurde dem Antrag die Dringlichkeit abgesprochen. Die SPÖ bleibt somit weiterhin ahnungslos.