Tesla fast so viel wert wie BMW, Daimler und VW

Tesla überflügelt die etablierte Konkurrenz an der Börse immer weiter. Nun ist der US-amerikanische Elektroautohersteller bereits fast so viel wert wie BMW, Daimler und Volkswagen zusammen: Die Aktien des kalifornischen Unternehmens stiegen zur Eröffnung der Wall Street am Dienstag um 20,5 Prozent und erreichten mit 939,92 Dollar (849,40 Euro) den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch.