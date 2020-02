Krisenwohnplätze für Jugendliche in Bezirken

Drei Jugendliche sind - wie berichtet - 2017/2018 an einer Tabletten-Überdosis gestorben. Sie gehörten alle demselben Betreuungsnetz in Innsbruck an, das teils überfüllt ist. Daher forderte die FPÖ die Errichtung von Krisenwohnplätzen in den Bezirken. Der Antrag wurde nun in den Ausschüssen für den Landtag angenommen.