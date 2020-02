FPÖ Kufstein stellt Integration in Frage

Für Diskussionen in ganz Tirol sorgt der am Sonntag erschienene „Krone“-Artikel über die nationalistischen, türkischen „Grauen Wölfe“ in Kufstein. Die Landes- und Stadt-FPÖ nahm das Thema natürlich auf. Sie sieht primär eine Gefährdung der unterschiedlichen Integrationsbemühungen in der Kommune.