Junger Italiener starb bei Unfall in Mittewald

Samstagabend hatte sich in Huben ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 50-jähriger Steirer war kurz nach 17 Uhr mit seinem Auto auf der Felbertauernstraße (B 108) in Richtung Lienz unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich seine 55-jährige Gattin. Zur gleichen Zeit lenkte ein 79-jähriger Osttiroler seinen Pkw von Lienz kommend in Fahrtrichtung Matrei in Osttirol. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 79-Jährige auf die Gegenfahrbahn prallte frontal gegen das Fahrzeug des entkommenden Steirers. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 50-Jährigen gegen die Leitschiene gestoßen. Der Pkw des 79-Jährigen schleuderte sich drehend auf der Fahrbahn und stieß in weiterer Folge gegen parkende Autos vor einem Cafe in Huben. Der 79-Jährige war nicht ansprechbar, als er von den Einsatzkräften aus dem Wrack geborgen wurde und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt überstellt werden. Die Gattin des 50-Jährigen wurde beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Drei weitere Fahrzeuge vor dem Cafe wurden ebenfalls beschädigt. Die Felbertauernstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.