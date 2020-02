Ein Villacher hat ein Pub in Tansania eröffnet

Am Strand von Daressalam hat er die richtige Location gefunden und mit den Einheimischen Hand angelegt. Über einen ranghohen Polizisten hat Meinhard Kampitsch dann seine zukünftige Geschäftsführerin kennengelernt, die das Pub mit sechs Einheimischen führt, wenn der Fotograf nicht da ist. „Ich bin zwar sechs bis sieben Mal im Jahr in Tansania, in der übrigen Zeit schmeißt Flora Mayala den Laden. Und in der Nacht wird es von einem Masai bewacht.“