Ausgediente Satelliten verfehlten sich um nur 47 m

Der Experimentalsatellit GGSE-4 (Gravity Gradient Stabilization Experiment) war demnach 1967 gestartet worden. Das Weltraumteleskop IRAS (Infrared Astronomical Satellite) war im Jänner 1983 ins All geschickt worden und bis zur Erschöpfung seines Kühlmittelvorrates am 21. November des gleichen Jahres in Betrieb. Der rund eine Tonne schwere IRAS war das erste Observatorium im All, das im mittleren und fernen Infrarot-Bereich operierte.