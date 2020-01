Karriere über den zweiten Bildungsweg

Für Berisha, der 2008 in die Bullen-Jugend wechselte, waren die Leihstationen wichtig, um zu erkennen, was er an Salzburg hat. „Da lernst du zu schätzen, was du beim besten Klubs Österreich hattest“, stellt der 1,88 Meter große Offensivallrounder klar. Ob er als Stürmer oder auf der Zehn eingesetzt wird, spielt für Berisha keine Rolle. Wichtig sei, „dass ich mich in die Mannschaft spiele und Einsatzminuten kriege“.