Arbeiter retteten sich mit Hechtsprung vor Auto

Die Autofahrerin erlitt laut Erstdiagnose vermutlich durch das Auslösen des Airbags eine Nasenbeinfraktur und wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Ein durchgeführter Alko-Test verlief negativ. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt werden.