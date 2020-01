In Bundesheeruniform Mann (22) niedergeschlagen

Nachdem ein Mann in Bundesheeruniform vor einer Woche in Arzl im Tiroler Pitztal einen 22-Jährigen am Bahnhof Imst-Pitztal niedergeschlagen hatte, hat die Polizei nun den mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Ein 34-Jähriger gab an, dass der alkoholisierte 22-Jährige seine Familie - seine Frau und seine Tochter - „massiv belästigte“, berichtete die Exekutive am Montag.