Polizei geht von zwei möglichen Szenarien aus

Die Halle hatte am 10. November des Vorjahres gegen Mittag zu brennen begonnen, das Feuer musste in der Folge von einem Großaufgebot an Kräften bekämpft werden. Erst nach einer Begutachtung durch einen Statiker war es den Brandermittlern möglich, in die Ruine vorzudringen, um mit der Spurensicherung zu beginnen, wie Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch berichtete.