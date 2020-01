Spraydose in Telefonzelle zur Explosion gebracht

Wie ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei feststellen konnte, wurde die Spraydose in der Telefonzelle mittels Pyrotechnik gezündet. Die unbekannten Täter hatten am Montag gegen 21.30 Uhr die Telefonzelle durch den Vandalenakt stark beschädigt. Der Hausbewohner, der durch den lauten Knall aus dem Fenster schaute und sofort die Einsatzkräfte alarmiert hatte, konnte leider keine Personen mehr wahrnehmen. „Als ich nach dem lauten Knall aus dem Fenster geschaut habe, hat die Telefonzelle auch schon gebrannt“, so der Hausbewohner zur Polizei.