Bregenzer Festspielhaus von Unbekannten beschädigt

Einen Schaden von mindestens 10.000 Euro haben Unbekannte am späten Samstagabend in Bregenz angerichtet. Die Täter - es soll sich um eine fünfköpfige Gruppe gehandelt haben - beschädigten die Glasfront des Festspielhauses am Platz der Wiener Symphoniker schwer und ergriffen danach die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.