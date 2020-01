IS-Rückkehrerin am Flughafen festgenommen

28.000 IS-Kinder sitzen fest

Die Vereinten Nationen riefen am Donnerstag dazu auf, die in Syrien festsitzenden Kinder von IS-Dschihadisten in ihre Heimatländer zu bringen. Etwa 28.000 von ihnen befänden sich in höchst prekärer Lage in Lagern innerhalb des Bürgerkriegslands, hieß es in einem Bericht von Syrien-Experten. Mutmaßlich mehrere weitere tausend lebten sogar in Gefängnissen, wo sie mit inhaftierten Eltern untergebracht seien.