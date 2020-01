Wie vereinbaren Sie Kinder und Karriere?

In Ihrem Lebenslauf findet man keinerlei parteipolitische Aktivitäten. Müssen Sie Politik eigentlich erst lernen?

Ich habe in zwei Ministerkabinetten im Wirtschafts- und Finanzministerium gearbeitet und komme aus einem hochpolitischen Familienhaus. Mein Vater war in der Kommunalpolitik, meine Schwester ist Bürgermeisterin in Wundschuh. Wenn jemand bei uns angerufen hat, damals gab es noch das Festnetz, haben wir immer ganz höflich gesagt. „Kowald, grüß Gott! Was können wir für Sie tun? Werden wir unserem Vater sehr gerne ausrichten, der wird Sie zurückrufen.“ - Lacht. - Wir waren bei Gemeinde-, Landtags- und Nationalratswahlen dabei. Das politische Interesse war also immer da.